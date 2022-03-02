Москва, 2 марта, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В России не стоит вопрос о серьезном дефиците запасных частей для автомобилей. Об этом 2 марта заявил основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Китайские автомобили» JAC T6

По словам эксперта, текущего объема запасных частей на складах в России должно хватить для обслуживания транспортных средств.

«Я думаю, того запаса запасных частей, которые есть на складах дилеров для текущего обслуживания автомобилей достаточно, пока логистические цепочки перестроятся. Могут быть проблемы со сложными ремонтами, где запчасти заказывались под конкретный ремонт, здесь можем столкнуться с проблемой дефицита запчастей. Но это вопрос решаемый — Китай является крупнейшим производителем автозапчастей», — сказал Мосеев.