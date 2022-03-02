Яковлевский городской округ, 2 марта 2022, 15:00 — REGNUM Неизвестные отбили плиты с названием мемориала советским танкистам-участникам Курской битвы вблизи посёлка Яковлево Белгородской области. Об этом 2 марта на своей странице в социальной сети рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
По данным главы региона, вандалы разрушили табличку под памятником на мемориале «В честь героев Курской битвы». К счастью, не пострадали плиты с именами героев-победителей.
В ближайшее время бетонную плиту восстановят.