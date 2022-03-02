Яковлевский городской округ, , 15:00 — REGNUM Неизвестные отбили плиты с названием мемориала советским танкистам-участникам Курской битвы вблизи посёлка Яковлево Белгородской области. Об этом 2 марта на своей странице в социальной сети рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Мемориал «В честь героев Курской битвы» под Белгородом Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

По данным главы региона, вандалы разрушили табличку под памятником на мемориале «В честь героев Курской битвы». К счастью, не пострадали плиты с именами героев-победителей.

«О таких новостях писать горько, но надо. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводятся все необходимые мероприятия по поиску вандалов. Почитание памяти героев, отдавших свою жизнь за спасение нашей страны от фашистов, — одна из основ нашего общества. Мы не позволим разрушать нашу память! Это святыня!», — написал губернатор.

В ближайшее время бетонную плиту восстановят.