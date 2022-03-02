Яковлевский городской округ, Белгородская область, 2 марта, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Неизвестные отбили плиты с названием мемориала советским танкистам-участникам Курской битвы вблизи посёлка Яковлево Белгородской области. Об этом 2 марта на своей странице в социальной сети рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Мемориал «В честь героев Курской битвы» под Белгородом

По данным главы региона, вандалы разрушили табличку под памятником на мемориале «В честь героев Курской битвы». К счастью, не пострадали плиты с именами героев-победителей.

«О таких новостях писать горько, но надо. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводятся все необходимые мероприятия по поиску вандалов. Почитание памяти героев, отдавших свою жизнь за спасение нашей страны от фашистов, — одна из основ нашего общества. Мы не позволим разрушать нашу память! Это святыня!», — написал губернатор.

В ближайшее время бетонную плиту восстановят.