Вашингтон, 2 марта 2022, 14:56 — REGNUM Одного внешнего давления будет недостаточно, чтобы убедить северокорейского лидера Ким Чен Ына отказаться от своих ядерных амбиций. Об этом заявил бывший командующий вооруженных сил США в Южной Корее (USFK) генерал в отставке Уолтер Шарп в ходе вебинара, организованного фондом Washington Times Foundation.

Агитационный плакат КНДР
Агитационный плакат КНДР
(сс) Tormod Sandtorv

«Я считаю, что никакое внешнее давление не заставит Ким Чен Ына избавиться от ядерного оружия, — сказал экс-командующий. — Думаю, что единственный способ — оказать как внешнее, так и внутреннее давление».

Уолтер Шарп также указал на необходимость сотрудничества Южной Кореи и США с Китаем, чтобы избавить КНДР от ядерного оружия.

Генерал в отставке отметил, что Пхеньян даже без ядерного оружия будет представлять серьезную угрозу для Южной Кореи, добавив, что объединенные силы США и Южной Кореи смогут остановить КНДР, если Пхеньян решит вторгнуться на юг Корейского полуострова.