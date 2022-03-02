Вашингтон, , 14:56 — REGNUM Одного внешнего давления будет недостаточно, чтобы убедить северокорейского лидера Ким Чен Ына отказаться от своих ядерных амбиций. Об этом заявил бывший командующий вооруженных сил США в Южной Корее (USFK) генерал в отставке Уолтер Шарп в ходе вебинара, организованного фондом Washington Times Foundation.

Агитационный плакат КНДР (сс) Tormod Sandtorv

«Я считаю, что никакое внешнее давление не заставит Ким Чен Ына избавиться от ядерного оружия, — сказал экс-командующий. — Думаю, что единственный способ — оказать как внешнее, так и внутреннее давление».

Уолтер Шарп также указал на необходимость сотрудничества Южной Кореи и США с Китаем, чтобы избавить КНДР от ядерного оружия.

Генерал в отставке отметил, что Пхеньян даже без ядерного оружия будет представлять серьезную угрозу для Южной Кореи, добавив, что объединенные силы США и Южной Кореи смогут остановить КНДР, если Пхеньян решит вторгнуться на юг Корейского полуострова.