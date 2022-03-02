Лондон, , 14:56 — REGNUM Санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его главы Кирилла Дмитриева ввели власти Великобритании. Это 2 марта следует из обновленного санкционного списка, который обнародовал британский МИД.

Готова ли Британия к терактам Иван Шилов © ИА REGNUM

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В документе уточняется, что в случае обнаружения в стране активов РФПИ и его руководителя, таковые будут заморожены. Также Дмитриеву запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства.

При этом в качестве причины такого решения указывается, что фонд осуществляет деятельность «в сфере, которая имеет экономическую значимость для правительства России», а его глава «занимается деятельностью, имеющей экономическую значимость для правительства России, и как результат получает преимущество от правительства России или поддерживает его».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в России вводятся новые меры поддержки рынка информационных технологий.