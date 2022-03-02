Москва, 2 марта, 2022, 14:55 — ИА Регнум. «Северсталь» прекратила отгрузки продукции в ЕС после того, как бенефициар компании Алексей Мордашов был включен в санкционный список, а европейские потребители стали отказываться от закупки. Первым эффектом от такого события станет рост европейских цен на стальной прокат, чем могут воспользоваться конкуренты компании, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

Сталь

«К примеру, ArcelorMittal уже объявил о повышении цен в Европе на горячекатаную и холоднокатаную сталь в рулонах на €140 — 230 за тонну. На российском рынке стали, напротив, можно будет ожидать снижения цен в связи с увеличением объемов предложения.

Для самой «Северстали» такое развитие событий негативно, поскольку не позволит воспользоваться высокими ценами на рынке и низким курсом рубля. В 2021 году экспорт стальной продукции принес компании более трети всей выручки.

Потеря такого рынка может заметно снизить доходы «Северстали» и плохо отразится на дивидендной доходности и фундаментальной оценке ее акций.

Впрочем, в настоящий момент это не оказывает большого влияния на рыночную капитализацию «Северстали».

Российский фондовый рынок все еще закрыт, торги на Московской бирже не ведутся, а обвал стоимости депозитарных расписок на акции компании в Лондоне отражает не ее проблемы, а проблемы иностранных инвесторов, которым в России запретили выходить из российских активов.

Говорить о влиянии падения экспорта на акции «Северстали» можно будет, когда рынки откроются и войдут в равновесие.

У НЛМК продажи стали в Европе приносят около 20% выручки, и около 15% т — в США. При этом компания больше вывозит полуфабрикатов, поскольку имеет собственные прокатные мощности в обоих этих регионах, в отличие от «Северстали».

Это может создать дополнительные риски, если санкции дойдут до ареста активов. Но пока об этом речи не идет.

ММК, ориентированный на внутренний рынок, зависит от экспорта менее прочих. Продажи в ЕС и США в 2021 году принесли комбинату только около 8% выручки», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российская компания «Северсталь» под руководством Алексея Мордашова, попавшим в санкционный список ЕС, полностью прекратила экспорт продукции в страны ЕС.

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