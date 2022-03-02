Абакан, 2 марта 2022, 14:51 — REGNUM В Хакасии с начала 2022 года зарегистрировано 258 преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 марта в МВД по республике.
По данным полицейских, причинённый гражданам ущерб составил 35,38 млн рублей.
В том числе в городе Абакане совершено 135 таких преступлений. Ущерб от действий мошенников в столице Хакасии составил 18,78 млн.
Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае мошенники обманули женщину от имени её сына, находившегося в соседней комнате.
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