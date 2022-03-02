Уфа, 2 марта 2022, 14:50 — REGNUM Ещё четыре компании включены в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Благовещенск» в Башкирии. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Хлеб
Хлеб

Отмечается, что на этой территории уже зарегистрировано 32 резидента.

«Общая стоимость новых инвестиционных проектов составляет порядка 180 млн рублей. Проекты направлены на развитие реального сектора экономики, а также будут способствовать сбалансированному развитию территории моногорода. На новых предприятиях создадут 292 рабочих места», — приводит пресс-служба слова заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Екатерины Кликуновой.

Сообщается, что один из инвесторов намерен запустить производство кровельных и стеновых сэндвич-панелей. На реализацию данного проекта планируется направить 5,8 млн рублей и создать 22 новых рабочих места. Реализовывать проект планируется с 2022 по 2027 год.

Еще один резидент планирует выпускать полипропиленовые фитинги для систем пожаротушения. На его реализацию планируется направить 129, 2 млн рублей и создать 92 новых рабочих места. Срок реализации проекта: с 2022 по 2027 год.

Один из инвесторов намерен производить светотехническое оборудование: классические лампы и инновационную осветительную продукцию. Общий объем инвестиций составит 16,6 млн рублей, в результате будет создано 45 новых рабочих места.

Одна из организаций планирует выпускать хлеба ручной работы, баранки, сушки и бублики. Стоимость проекта — 22,5 млн рублей. Здесь планируется создать 134 рабочих места.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут построить завод по производству газовых баллонов для автомобилей.