Уфа, 2 марта, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Ещё четыре компании включены в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Благовещенск» в Башкирии. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Хлеб

Отмечается, что на этой территории уже зарегистрировано 32 резидента.

«Общая стоимость новых инвестиционных проектов составляет порядка 180 млн рублей. Проекты направлены на развитие реального сектора экономики, а также будут способствовать сбалансированному развитию территории моногорода. На новых предприятиях создадут 292 рабочих места», — приводит пресс-служба слова заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Екатерины Кликуновой.

Сообщается, что один из инвесторов намерен запустить производство кровельных и стеновых сэндвич-панелей. На реализацию данного проекта планируется направить 5,8 млн рублей и создать 22 новых рабочих места. Реализовывать проект планируется с 2022 по 2027 год.

Еще один резидент планирует выпускать полипропиленовые фитинги для систем пожаротушения. На его реализацию планируется направить 129, 2 млн рублей и создать 92 новых рабочих места. Срок реализации проекта: с 2022 по 2027 год.

Один из инвесторов намерен производить светотехническое оборудование: классические лампы и инновационную осветительную продукцию. Общий объем инвестиций составит 16,6 млн рублей, в результате будет создано 45 новых рабочих места.

Одна из организаций планирует выпускать хлеба ручной работы, баранки, сушки и бублики. Стоимость проекта — 22,5 млн рублей. Здесь планируется создать 134 рабочих места.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут построить завод по производству газовых баллонов для автомобилей.