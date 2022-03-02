Ньон, Швейцария, , 14:48 — REGNUM Российских арбитров не будут назначать на матчи турниров, проводимых под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе организации.

Сергей Карасёв Шуклин Евгений

Отмечается, что отстранение, о котором было объявлено 28 февраля, распространяется на российские сборные и клубы, но не на официальных лиц матча.

«При этом, учитывая нынешние обстоятельства и трудности с поездками за границу, официальные лица матчей из России в настоящее время не назначаются на матчи под эгидой УЕФА», — говорится в сообщении.

Отметим, что в сезоне 2021/22 бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым судила четыре матча группового этапа Лиги чемпионов и одну встречу плей-офф Лиги Европы. Бригада Сергея Иванова работала на трёх играх Лиги Европы и двух встречах Лиги конференций. Также по разу на матчах Лиги конференций работали бригады Кирилла Левникова и Виталия Мешкова.

Как сообщало ИА REGNUM, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в турнирах.