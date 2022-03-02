Москва, , 14:47 — REGNUM В связи с блокировкой части международных резервов ЦБ России и проблемами с внешнеторговыми и финансовыми расчетами, связанными с санкциями, руководством страны был принят ряд компенсирующих мер для сокращения оттока валюты из страны, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Запрет на вывоз валюты из России является одной из таких мер. В принципе, в общем объеме платежного баланса России вывоз наличной валюты физическими лицами играет незначительную роль.

Внешний туризм сейчас и так находится на минимуме из-за пандемии COVID-19 и новых ограничений в авиасообщении.

В целом, возврат давно забытых ограничений движения капитала сейчас является вынужденной мерой. Собственно, вывоз более $10 тыс. наличными и раньше был мало кому доступен.

Главное, чтобы ограничения на операции с валютой, прежде всего, в отношении населения России, не усиливались дальше», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете на вывоз из страны валюты в размере, превышающем 10 тысяч долларов.

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