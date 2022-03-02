Москва, 2 марта, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В связи с блокировкой части международных резервов ЦБ России и проблемами с внешнеторговыми и финансовыми расчетами, связанными с санкциями, руководством страны был принят ряд компенсирующих мер для сокращения оттока валюты из страны, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Запрет на вывоз валюты из России является одной из таких мер. В принципе, в общем объеме платежного баланса России вывоз наличной валюты физическими лицами играет незначительную роль.

Внешний туризм сейчас и так находится на минимуме из-за пандемии COVID-19 и новых ограничений в авиасообщении.

В целом, возврат давно забытых ограничений движения капитала сейчас является вынужденной мерой. Собственно, вывоз более $10 тыс. наличными и раньше был мало кому доступен.

Главное, чтобы ограничения на операции с валютой, прежде всего, в отношении населения России, не усиливались дальше», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете на вывоз из страны валюты в размере, превышающем 10 тысяч долларов.

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