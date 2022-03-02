Кострома, 2 марта, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Безработица в Костромской области снизилась с 4,67% в декабре 2020 года до 0,73% в аналогичный период 2021 года. Об этом со ссылкой на данные департамента по труду и социальной защите населения сообщает корреспондент ИА REGNUM. Показатель означает отношение численности граждан, признанных безработными, к количеству экономически активного населения.

Наталья Диева Центр занятости

В конце 2020 года на учёте в органах службы занятости состояли 14,5 тысячи граждан, в декабре 2021 — 2,3 тысячи. Отметим, что численность безработных по методике Международной Организации Труда, которая учитывает не только тех, кто стоит на бирже, за этот период снизилась менее значительно — на 23,5%. В 2020 году в соответствии с данными выборочных обследований рабочей силы статистики насчитали 17 тысяч безработных, в 2021 году — 13,5 тысячи.

Большинство костромичей, как и прежде, искали занятие с помощью знакомых, СМИ и специализированных сайтов. Тенденция совпадает с общероссийской. В экономике области были заняты 295 тысяч человек — около 47% от населения региона. Больше всего граждан — 22% трудились в обрабатывающих производствах, торговле — 16%, образовании — 10% и здравоохранении — 7%.