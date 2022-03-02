Москва, , 14:46 — REGNUM В России вводятся новый меры поддержки рынка информационных технологий, сообщил 2 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, все российские IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами.

«Они смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%. Также правительство предоставит сотрудникам таких компаний возможность оформить льготную ипотеку», — сказал Мишустин.

Глава правительства также проинформировал, что специалисты отрасли «до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских IT-компаниях».

Также расширится практика предоставления грантов на создание отечественных решений в сфере информационных технологий.