Москва, , 14:49 — REGNUM Получить кредит на покупку автомобиля стало труднее. Об этом 2 марта заявил бренд-директор официального дилера одной из автомобильных марок Алексей Кирдяшов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

JAC T6 «Китайские автомобили»

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По его словам, банки опасаются выдавать деньги дешевле, чем они могут начать стоить в обозримом будущем. Также финансовые учреждения опасаются, что ставки оп займам окажутся ниже показателя инфляции.

«Никто не хочет давать деньги дешевле, чем они завра будут стоить. А сколько они будут стоить нет определённости у банков. Поэтому банки тоже ставят на паузу выдачу кредитов. Большинство из них подняли ставки, но даже по этим ставкам клиенты с положительной историей получают отказы. Поэтому в текущий момент довольно проблематично получить кредит на покупку машины», — сказал Кирдяшов.