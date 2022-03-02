Брюссель, , 14:42 — REGNUM Министерство иностранных дел стран Евросоюза одобрило пакет санкций в отношении официального Минска. Поводом стала поддержка Белоруссией спецоперации России, ДНР и ЛНР на Украине.

Жозеп Боррель Piutus

В новом пакете санкций содержатся дискриминационные меры в отношении белорусских предприятий и предпринимателей. Экономические санкции будут усилены политическими.

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Накануне, 27 февраля в Белоруссии прошёл референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию. Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель выступил со специальным заявлением, в котором отметил, что референдум прошёл «в условиях повсеместных нарушений прав человека и жестоких репрессий против всех слоев белорусского общества». Он констатировал: «Это не те условия, которые необходимы для демократического процесса пересмотра конституции. Более того, мы были свидетелями массовых фальсификаций на прошлых президентских выборах, и ничто не указывает на улучшение избирательной системы. Как говорится в промежуточном отчете Венецианской комиссии, предлагаемые изменения в конституцию дают Лукашенко дополнительные инструменты для дальнейшего укрепления своей власти».

Шестой пакет санкций ЕС был анонсирован в конце 2021 года. Комплекс новых ограничительных мер может вступить в действие нынешней весной. Евросоюз не признаёт Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии — как и Украина, присоединившаяся к санкциям ЕС, претендуя на членство в Евросоюзе и НАТО.