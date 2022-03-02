Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM На временное закрытие магазинов сети re: Store, продающей товары Apple, повлияла не политическая обстановка. Об этом 2 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщила PR-директор компании Людмила Семушина.

Магазин re:Store на Тверской улице в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Посетители торговых центров столкнулись с тем, что торговые точки сети закрыты и недоступны. Многие связывали это с позицией корпорации Apple относительно политики России в отношении Украины. Однако меры связаны с другой причиной, утверждают реселлеры.

«Решение о закрытии магазинов re: Store сегодня носит временный характер и вызвано необходимостью оценить текущую ситуацию на рынке», — заявила Людмила Семушина.

Представитель компании отметила, что в ближайшее время магазины откроются и вновь будут доступны покупателям в штатном режиме.

Напомним, в американской корпорации Apple приостановили продажу своей продукции в России, а также ограничили работу сервисов на девайсах, в том числе и ApplePay. Ранее в App Store удалили приложения федеральных российских СМИ.

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