Лондон, , 14:39 — REGNUM Посольство России в Великобритании работает в штатном режиме, несмотря на непростую общественно-политическую обстановку. Об этом 2 марта в эфире телеканала «Россия-24» заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что диппредставительство ведёт консульский приём.

«Мы работаем в прежнем режиме. Мы ничего не отменяем», — сказал дипломат.

Однако это не относится к его публичным выступлениям в Лондоне. Келин сообщил, что 1 марта он должен был выступать в парламенте, это отменили, запланированное на 4 марта выступлении посла в школе экономики также отмечено.

Келин заявил, что в парламенте Великобритании звучат призывы выслать всех российских граждан из страны.

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«В парламенте раздаются самые экзотические призывы, например, выслать всех русских или выслать всех россиян. Я такое слышал», — указал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин не исключил полного разрыва отношений Москвы и Лондона.

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