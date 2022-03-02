Москва, 2 марта, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил вопросы экономического развития России на встрече с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным, передаёт 2 марта сайт Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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В частности, Путин и Шохин обсудили вопросы минимизации последствий санкций для российского бизнеса в продолжение дискуссии, начавшейся ранее на встрече Владимира Путина с представителями большого бизнеса.