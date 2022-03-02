Омск, , 14:38 — REGNUM На площади у торгового комплекса «Континент» в Омске 2 марта прошёл флешмоб «Мы вместе — мы едины!». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Омское «Молодогвардейцы» приняли участие в акции в поддержку жителей ЛНР и ДНР, а также российских военных Оmskportal.ru

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Участие в мероприятии приняли активисты «Молодой гвардии» «Единой России». Они растянули 20-метровый флаг РФ и выстроились буквой Z. Таким образом они поддержали жителей ЛНР и ДНР, а также российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.

«Своих не бросаем!» — прокомментировал руководитель регионального штаба ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Артём Коншу.

«Молодёжь региона поддерживает жителей дружественных республик, а также тех, кто сейчас защищает наши границы», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. Главы ДНР и ЛНР ранее обратились к российским властям с просьбой о помощи. 24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите жителей ДНР и ЛНР.

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