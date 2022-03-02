Москва, , 14:37 — REGNUM Производство лекарств, не имеющих аналогов в России, получит поддержку. Об этом 2 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Ещё одна мера направлена на стимулирование развития производства лекарств, которые не имеют российских аналогов. Правительство получит право устанавливать особый порядок лицензирования для фармацевтов, а также деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий», — сказал Мишустин.

По его словам, компании, поставляющие лекарства и медизделия в рамках контрактной системы, получат возможность особого режима работы. И если они пострадают из-за введённых в отношении России санкций, до конца 2022 года условия их договоров могут быть изменены.