Амман, , 15:07 — REGNUM Специальный военный борт, направленный властями Иордании в Румынию для эвакуации выехавших с Украины граждан, вылетел на Родину в полдень, 2 марта. Об этом сообщает Jordan TV.

Иордания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По данным журналистов, на борту воздушного судна находятся около 65 граждан Иордании и членов их семей.

«Несколько минут назад самолет Королевских ВВС Иордании, который был направлен в Румынию по указанию Его Величества короля Абдаллы II для эвакуации иорданских граждан, вылетел из аэропорта Бухареста. На борту находится около 65 иорданцев и членов их семей, которые смогли прибыть в Румынию с Украины», — сообщили в МИД Иордании.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о начале специальной операции в Донбассе, целью которой является защита людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.