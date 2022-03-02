Москва, 2 марта, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым ситуацию на Украине, передаёт 2 марта сайт Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине в контексте проводимой Россией специальной военной операции, а также вопросы дальнейшего укрепления российско-казахстанского стратегического партнёрства и сотрудничества в различных сферах.