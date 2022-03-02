Москва, , 14:33 — REGNUM Уход Сбербанка с европейского рынка не отразится напрямую на клиентах банка за рубежом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

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«Сбер подпал под относительно мягкий вариант санкций со стороны Запада, его не отключили от системы SWIFT. Поэтому операции по его картам, вероятно, продолжат проводиться в обычном режиме.

Что касается вкладчиков европейских «дочек», то, как указал сам Сбер, активов дочерних банков хватит, чтобы осуществить выплаты всем вкладчикам.

Помимо этого, депозиты в «дочках» застрахованы в местных системах страхования вкладов.

То, что у зарубежных, прежде всего европейских, «дочек» российских банков возникнут сложности после введения санкций, было вполне ожидаемо.

Поэтому новость вряд ли стала сюрпризом для рынка, но она будет создавать определенный дополнительный негативный фон вокруг сектора.

Чистые активы европейских «дочек» Сбера на конец 2021 года составляли лишь 1,3% от общих чистых активов банка. Так что их потеря не должна привести к серьезным финансовым потерям для бизнеса банка», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк покидает европейский рынок. Сбер не сможет поставлять ликвидность в европейские дочерние банки в силу предписания ЦБ РФ.

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