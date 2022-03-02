Москва, 2 марта, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Ряд автопроизводителей, прекративших поставки своей продукции в Россию, сделали это ввиду опасения санкций. Об этом 2 марта заявил основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автомобили

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По словам эксперта, пока прямого запрета на поставку автомобилей в Россию нет, однако производители приостановили поставки ввиду опасения подобных мер.

«Пока прямых санкций на поставку автомобилей нет. Я разговаривал с двумя представителями производителей в Европе в штаб-квартирах. Они почему приостановили — они не понимают, будут ли накладываться санкции на автомобильную отрасль», — сказал Мосеев.