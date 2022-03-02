Белград, , 14:54 — REGNUM Россия была вынуждена начать специальную военную операцию по денацификации Украины, так как все другие возможности для ведения рациональных переговоров не только с режимом в Киеве, но и с его западными покровителями были полностью исчерпаны. Такое мнение высказал ИА REGNUM профессор факультета политологии Университета в Белграде Часлав Копривица.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Напомним, что 24 февраля по решению президента Владимира Путина началась специальная военная операция по защите Донбасса и установлению мира. Запад отреагировал введением множества санкций в отношении России и ее руководства. Также ряд западных стран принял решение о поставках вооружения на Украину.

«Размещение ракетных систем НАТО на Украине было бы смертельно опасно для России, и официальная Москва об этом не раз говорила. Несмотря на военно-технологический прогресс, Россия не смогла бы найти достойного ответа на такую угрозу. С другой стороны, было абсолютно понятно, что Украина и НАТО шагают вместе в этом направлении. Для этого не нужно было даже формального вступления Украины в НАТО, так как альянс давно уже засел на Украине и оттуда громко угрожал России», — рассказал Копривица.

Поэтому, считает сербский эксперт, здесь речь идет о вынужденной защите не только российского государства, но и всей русской цивилизации.

«США и Великобритания не упустили бы шанса обострить конфликт с Россией, так как они считают, что, поднимая геополитические ставки и принуждая Россию уступать, они могут остановить тренд утери геополитической монополии, который продолжается более десяти лет», — полагает Копривица.

По словам эксперта, современная Украина, которую можно назвать «Украиной англо-американских планов», в руках США и Великобритании превратилась в инструмент распространения ненависти к России, который должен быть использован для реализации планов Североатлантического альянса.

«Это опасная ситуация, где большое государство с серьезными ресурсами, несмотря на губительную экономическую политику, которая проводилась с момента превращения Украины в независимое государство, используется для дальнейшего прорыва НАТО на Восток. С другой стороны, режим в Киеве планировал использовать союзничество с альянсом не только для уничтожения свободных территорий ДНР и ЛНР, но и для попытки военной оккупации российского Крыма, что обозначено и в стратегических документах Украины», — рассказал сербский эксперт.

Копривица ожидает, что Запад теперь попытается жестокими экономическими санкциями достичь той цели, которая была намечена еще во время Крымской войны в середине XIX столетия — воспрепятствовать свободному развитию России.

«Попытку США и Великобритании войти на Украину можно рассматривать как продление той политики, которую Британия проводила во время Крымской войны. Это попытка маргинализировать Россию и украсть у нее последних 300 лет истории», — подытожил Часлав Копривица.