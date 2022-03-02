Симферополь, , 14:28 — REGNUM Крымские мусульмане надеются на скорейшее разрешение ситуации на Украине и последующую добрососедскую жизнь двух государств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев.

Эмирали Аблаев Dumrf.ru

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«С глубокой болью воспринимаем страдания людей, вызванные происходящими событиями в соседнем государстве. Мы надеемся, что мир на Украине настанет в ближайшее будущее, конфликтная ситуация будет решена, что позволит двум братским государствам жить в добрососедстве», — сказал Аблаев.

По его словам, Россия и Украина имеют многовековую общую историю, культуру, традиции, и на основе этих уз нужно смотреть в будущее: «Мы, мусульмане Крыма, как и представители других конфессий, молим Всевышнего о даровании всем нам мирного сосуществования. Мы уверены, что желание жить в мире и согласии объединяет всех, независимо от вероисповедания или национальности. Мы в свою очередь делаем все, чтобы оказать помощь тем, кто в этом нуждается. Наши двери открыты для всех, независимо от конфессиональной и национальной принадлежности».