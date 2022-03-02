Москва, , 14:27 — REGNUM Правительство России рассмотрит законопроект, который позволит быстро и гибко реагировать на изменения в экономике. Об этом 2 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Рассмотрим проект федерального закона, по которому правительство получает полномочия, позволяющие быстро и гибко реагировать на изменения, включая возможность оперативно распределять бюджетные ассигнования в течение этого года не только на федеральном уровне, но и на региональном. В том числе для наполнения резервного фонда, что позволит направлять средства на более актуальные неотложные расходы», — сказал Мишустин.

Он пояснил, что ситуация в экономике требует от российского правительства быстрых решений.