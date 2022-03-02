Уфа, , 14:27 — REGNUM Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» расторг контракты с нападающими Джеффом Плэттом и Маркусом Гранлундом. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба клуба.

Игрок «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд (справа) Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что контракты расторгнуты по обоюдному соглашению без выплат.

36-летний канадец Плэтт, который также имеет белорусское гражданство, выступал за «Салават Юлаев» с 2020 года. До этого он играл за минское «Динамо», ярославский «Локомотив», ЦСКА, «Йокерит» и «Автомобилист». Также он представлял сборную Белоруссии, за которую выступил на четырёх чемпионатах мира.

28-летний финн Гранлунд выступал за «Салават Юлаев» с 2020 года. В составе сборной Финляндии он выиграл золото Олимпийских игр 2022 года.