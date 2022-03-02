Москва, , 14:26 — REGNUM Поручение обеспечить в рамках предоставленных полномочий пресечение уголовно-правовыми средствами распространения ложных сообщений о событиях, которые связаны с проведением специальной военной операции ВС России по защите ЛНР и ДНР, дал 1 марта СК РФ в ходе совещания по вопросам организации работы в условиях специальной военной операции по защите Донбасса председатель СК России Александр Бастрыкин.

Александр Бастрыкин Пресс-служба СК РФ

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Как уточняет пресс-служба СК РФ, в ходе совещания глава ведомства заявил о необходимости взаимодействия с другими государственными органами России для принятия мер по выявлению и пресечению деятельности лиц, которые распространяют призывы к нарушению общественного порядка, проведению несанкционированных акций в период специальной операции, а также лиц, которые инициируют распространение в интернете, мессенджерах и социальных сетях контента противоправного и деструктивного характера.

«Также А.И. Бастрыкин поставил цель обеспечить в рамках предоставленных полномочий пресечение уголовно-правовыми средствами распространения ложной информации о событиях, связанных с проведением специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны отказались выполнять требования России по формированию новой архитектуры европейской безопасности.