Чита, , 19:46 — REGNUM В Забайкалье больше недели работала бригада медиков из Москвы. Они помогали местным специалистам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Подробности об итогах поездки 2 марта сообщает «Вести-Чита».

Коронавирус Дарья Антонова © ИА REGNUM

Врачи посетили первую городскую больницу Читы, инфекционную больницу, клинический медицинский центр, а также побывали в районах, в частности, в Агинском и Дарасуне.

По словам главврача Городской поликлиники N6 департамента здравоохранения Москвы Инги Кокаревой, медицинская помощь в регионе организована на достойном уровне.

«Я была потрясена, увидев вашу монополиклинику, это настолько в черте города, с таким населением так грамотно все организовать и сделать. Больше всего меня поразил, конечно, персонал медицинский вообще везде, они работают на таком энтузиазме, они такие грамотные, ну я не знаю, я считаю, что они реальные герои», — пояснила Инга Кокарева.

«Несмотря на высокую загруженность коечного фонда и большое количество реанимационных больных, которые находятся на ИВЛ, врачи и средний персонал сработали на все 100%», — считает врач-хирург, завотделением Морозовской ДГКБ (Москва), старший врач выездной бригады Михаил Корочкин.

«Мы ехали в Забайкалье не только для ревизии. Тяжелые пациенты есть. И конечно у врачей возникает вопрос: какие препараты, как из лучше сочетать антибиотики. Так как помимо коронавирусной инфекции есть еще и бактериальная инфекция», — пояснил заместитель главного врача по анастезиологи и реаниматологи Морозовской ДГКБ (Москва) Александр Николашин.

«Мы благодарим медиков за работу, за то что они подсказывали нашим докторам как правильно лечить», — отметил на своей странице в instagram губернатор региона Александр Осипов.

О том, что при подготовке к волне с «Омикроном» все органы власти сработали очень качественно в очередном выпуске проекта «Редколлегия» на «Чита.Ру» доктор медицинских наук, проректор и профессор Читинской государственной медицинской академии, заслуженный врач России, сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта Константин Шаповалов.

«По эффективности подготовка была сравнима с первой волной», — пояснил эксперт.

По словам Константина Шаповалова, в 2021 году в регионе провели очень качественную реконструкцию, было смонтировано огромное количество кислородных концентраторов промышленного типа.

«Это нам очень помогает и успокаивает — не будет дефицита. Но при этом — да, мы видим, что пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке, стало намного меньше», — отметил он.

Что касается контингента тяжелобольных, что доктор пояснил, что умирают в большинстве случаев невакцинированные люди преклонного возраста, которые для себя решили: «Сколько проживу, столько и ладно».

»Люди понадеялись, что «Омикрон» всех иммунизирует, хотя это нельзя сравнить по безопасности с вакцинацией. С другой стороны — мы достигли очень большого показателя вакцинации», — отметил Шаповалов.

По его оценке, власти правильно сделали, что не закрыли коверные моностационары, когда пошел небольшой спад заболеваемости.

«Первая городская больница — это очень эффективно работающий стационар. Там очень высокий уровень цифровизации, налажена научная организация труда, эффективно настроены алгоритм выписки пациентов, оборот койко-мест», — проинформировал доктор.

Как сообщало ИА REGNUM, опыт работы в период пандемии COVID-19 в 2020 году позволил здравоохранению Забайкалья максимально мобилизовать ресурсы системы в 2021 году и направить их на оказание помощи жителям региона: в моностационарах края её получили на 60% пациентов больше.

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