Москва, 2 марта, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Ситуация на автомобильном рынке России нормализуется по мере завершения специальной операции на Украине. Об этом 2 марта заявил основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Ситуация начнет нормализоваться через какое-то время после окончания того, что происходит сейчас на Украине», — сказал Мосеев.

Пока идет острая фаза спецоперации ни один европейский производитель автомобилей не будет предпринимать решения относительно поставок своей продукции в Россию.

«Они могут открыть распродажи со складов в России, но только в том случае, если будут понимать, как им выводить деньги», — отметил эксперт.