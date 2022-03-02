Южнокорейские компании выплатят годовые дивиденды в размере $33 млрд
Сеул, 2 марта, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Две трети компаний Южной Кореи, зарегистрированных на бирже, резко увеличили отчисления акционерам. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные аналитической компании CEO Score.
Согласно опубликованным данным, почти 67% из 853 компаний, объявивших о своих дивидендах за 2021 год, приняли решение об увеличении выплат. За год показатель вырос на 20,4%.
Рост показателя обусловлен тем, что Корейская биржа была потрясена последствиями сокращения США программ покупки облигаций, ситуацией вокруг Украины и глобальной тенденцией к усилению устойчивого управления на основе так называемых экологических, социальных и управленческих принципов (ESG).
Между тем около 16% от общего числа компаний, зарегистрированных на бирже, решили сократить свои дивиденды за 2021 год.
По данным CEO Score, дивиденды 853 компаний за 2021 год составили 38,3 трлн вон (~$31,8 млрд).
По оценкам экспертов, общий объём дивидендов с учётом фирм, которые ещё не объявили о выплатах, превысит 40 трлн вон (~$33,1 млрд).