Сеул, 2 марта, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Две трети компаний Южной Кореи, зарегистрированных на бирже, резко увеличили отчисления акционерам. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные аналитической компании CEO Score.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, почти 67% из 853 компаний, объявивших о своих дивидендах за 2021 год, приняли решение об увеличении выплат. За год показатель вырос на 20,4%.

Рост показателя обусловлен тем, что Корейская биржа была потрясена последствиями сокращения США программ покупки облигаций, ситуацией вокруг Украины и глобальной тенденцией к усилению устойчивого управления на основе так называемых экологических, социальных и управленческих принципов (ESG).

Между тем около 16% от общего числа компаний, зарегистрированных на бирже, решили сократить свои дивиденды за 2021 год.

По данным CEO Score, дивиденды 853 компаний за 2021 год составили 38,3 трлн вон (~$31,8 млрд).

По оценкам экспертов, общий объём дивидендов с учётом фирм, которые ещё не объявили о выплатах, превысит 40 трлн вон (~$33,1 млрд).