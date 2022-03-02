Берлин, 2 марта 2022, 14:21 — REGNUM Страны Североатлантического альянса не планируют военного вмешательства для стабилизации ситуации на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
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По его словам, военное вмешательство НАТО стало бы ошибкой, поскольку военный конфликт происходит между самой большой страной в мире, имеющей ядерное оружие, и вторым по размеру государством Европы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что американские войска не будут задействованы в конфликте на Украине, однако их перебрасывают в Европу для возможной защиты союзников на НАТО.