Париж, , 14:21 — REGNUM Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс призвал «объединиться вокруг единственно возможного выбора», проголосовав за Эммануэля Макрона в первом туре президентских выборов, сообщает Le Figaro.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Как и многие республиканцы всех мастей, я буду голосовать за Эммануэля Макрона с 10 апреля», — заявил бывший премьер-министр Франции.

«Столкнувшись с рисками на горизонте, давайте объединимся вокруг единственно возможного выбора», — призвал Мануэль Вальс.

По словам политика, если Эммануэль Макрон будет переизбран, ему придется придать новый смысл второму президентскому сроку, чтобы окончательно сократить разногласия и примирить народ с политикой.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон выступит с обращением.

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