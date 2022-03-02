Москва, , 14:19 — REGNUM Ограничение на вывоз из России валюты — в нынешних условиях совершенно правильное решение, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Несмотря на заверения властей о том, что власти были готовы к самым жёстким санкциям, факт заморозки более половины золотовалютных резервов России центральными банками «санкционных» стран говорит только о том, что именно к такому враждебному шагу со стороны коллективного Запада, по-видимому, мы готовы не были, и сейчас срочно принимаем меры по возврату в страну огромной суммы в валюте, превышающей примерно $320 млрд.

Хорошей мерой для защиты от санкций против ЦБ РФ и для поддержки рубля является принятое на днях правительством решение о продаже 80% валютной выручки экспортёрами.

Также правильным решением является ограничение продаж российских активов нерезидентами, которые, продав их, обвалили бы не только рынок акций или облигаций, но и рубль, так как побежали бы мгновенно конвертировать полученные рублёвые средства в валюту.

Ограничение зачисления физлицами-резидентами валюты на счета в зарубежных банках достаточно жёсткое по отношению не к олигархам и толстосумам, а к российскому «среднему классу» и малому предпринимательству (лучше было бы ввести предельную сумму, выше которой зачисление валюты на зарубежные счета будет запрещено).

А вот вывоз наличной валюты из страны на сумму не более $10 тысяч — это правильная мера, иначе масштабного оттока капитала не избежать. Сегодня ясно одно — Россия расплачивается, и достаточно тяжело, за все пороки действующей «прозападной» экономической модели.

«Прозападной» не в том смысле, что мы стараемся избавляться от чрезмерной сырьевой зависимости и развивать собственное производство конкурентоспособных потребительских товаров и высокие технологии, а в том смысле, что экономика России слишком была ориентирована не только на сотрудничество с Западом, но и на зависимость от него.

Вот поэтому государство и выпускало облигации в мировых резервных валютах, чтобы (на словах) привлечь иностранных инвесторов в реальный сектор (на деле привлекали преимущественно биржевых спекулянтов и кэрри-трейдеров).

Ещё не поздно избавиться от этой зависимости, прекратив выпуски облигаций в иных валютах, кроме рубля, а также за счёт более значительного увеличения доли золота в резервах и продажи валютной выручки.

Можно было бы также задуматься о введении фиксированного обменного курса валют (как в Азербайджане) или о жёстко регулируемом обменном курсе (как в Китае).

И, конечно, ускорить процесс выпуска цифрового рубля, которым можно будет рассчитываться с постоянными партнёрами, например, с Китаем, Турцией, странами БРИКС», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на вывоз из страны валюты в размере, превышающем $10 тысяч, вводится в России со 2 марта. Соответствующий указ подписал 1 марта президент РФ Владимир Путин.

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