Москва, , 14:18 — REGNUM В трёх московских аэропортах задержали и отменили 169 авиарейсов. Об этом 2 марта сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

В аэропорту (сс) rawpixel

По данным на 14:10, опубликованным на онлайн-табло, всего в воздушных гаванях столицы изменилось расписание 169 рейсов. Во «Внуково» задержано 13 рейсов, отменено 38 рейсов, в «Домодедово» задержано девять рейсов, отменено восемь рейсов, в «Шереметьево» задержано 17 рейсов, отменено 84 рейса.

Информации о сбоях в перелётах в «Жуковском» не приводятся.

Несмотря на высокие цифры, ситуация понемногу улучшается — утром было отменено или задержано свыше 190 рейсов.