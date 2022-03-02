Санкт-Петербург, 2 марта, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге полицейские задержали троих мошенников, которые подделали документы и завладели двумя квартирами умершей горожанки. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Квартирный вор

Трое мужчин в возрасте от 33 до 42 лет, один из которых ранее был неоднократно судим, заподозренных в мошенничестве с квартирами умершей петербурженки, были задержаны сотрудниками уголовного розыска 1 марта.

Как установило следствие, подозреваемые в июле 2016 года узнали о смерти женщины, в собственности которой находились две квартиры. Они изготовили поддельное свидетельство о праве на наследство и договор купли-продажи квартиры в доме на набережной реки Пряжки, 56, после чего предоставили поддельные документы в МФЦ и зарегистрировали право собственности.

«Таким образом наследникам был причинен ущерб в размере около 5 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Кроме того, полиция выяснила, что это не единственная квартира, которой мошенники завладели нелегально. Так, в декабре 2016 года, они также изготовили поддельное свидетельство о праве на наследство квартиру дома 48 по Красносельскому шоссе той же умершей женщины.

«Они предоставили указанные документы в Ломоносовский отдел Ростреестра и зарегистрировали право собственности, причинив наследникам значительный ущерб в размере около 5 млн рублей», — подытожили в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.