Симферополь, 2 марта 2022, 14:17 — REGNUM В Крым из Херсонской области доставлен девятилетний ребёнок, раненый украинскими националистами, информация об этом появилась в Крымских СМИ со ссылкой на министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым.
Ребёнка доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу, его состояние тяжёлое, но стабильное. По словам медиков, одна пуля застряла в печени, пока врачи не рискуют проводить операцию.
Известно, что пострадавший — из смешанной турецко-украинской семьи. С просьбой об оказании помощи обратилось одесское консульство Турции. Также уточняется, что младший ребёнок этой семьи, которому пять лет, также доставлен в Крым.