Тамбов, , 14:17 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 97 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

2 марта выявлено 609 новых случаев заражения коронавирусом — на 63 меньше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 100 тыс. 444 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 82 тыс. 121 пациент, в том числе 1812 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2196 человек. Подтверждено десять новых летальных случаев за последние сутки.