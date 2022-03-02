Вашингтон, , 14:17 — REGNUM Бывший посол США в Косово Филип Казент заявил, что правительство США должно создать в составе вооружённых сил США специальное подразделение из афганских солдат и коммандос, потому что после начала спецоперации России на Украине Вашингтону необходимо отправить боевые силы в Европу. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганские военные U.S. Air Force

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Казент, который был послом США в Косово с 2018 года до недавнего времени, написал в статье для Исследовательского центра анализа европейской политики, что Соединённые Штаты несут ответственность за отправку войск для защиты европейской безопасности в свете российской спецоперации, как это было во время Холодной войны.

Он предлагает американским военным создать специальное подразделение из бывших солдат афганской армии и спецназовцев, укрывшихся в США. Казент указывает на опыт вербовки в британскую армию непальских бойцов-гуркхов, известных своим упорством и боевым духом.

«Афганцы умеют воевать, — сказал Казент. — Многие афганские солдаты, которые нашли убежище в США, имеют опыт борьбы с терроризмом или работали переводчиками в американских и европейских войсках».

В своей статье Казент указывает на необходимость создания этого специального подразделения, на низкий процент молодых людей, вступающих в ряды западных армий.

«Нам нужно действовать быстрее. В то же время Соединённые Штаты и их союзники изо всех сил пытаются вербовать людей в ряды своих вооружённых сил», — отмечает бывший дипломат.

По его словам, было предложение сформировать в британской армии специальное подразделение афганских коммандос, но правительство Соединённого Королевства не заинтересовалось этой идеей. Но он надеется, что американские военные отнесутся к этому серьёзно.