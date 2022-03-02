Вологда, 2 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил в соцсетях о старте масштабной кампании по сохранению региональных монастырей и храмов.

Захарова Марина ИА REGNUM Вологодская область. Феропонтов монастырь

«Сформируем список из 10 наиболее востребованных объектов, которые в первую очередь нуждаются в восстановлении. В их число могут войти храмы и монастыри в Вологде, Усть-Кубинском, Кирилловском и других районах. Окончательно список утвердим на заседании Попечительского совета. Приглашаю крупные предприятия, малый и средний бизнес, всех неравнодушных граждан принять посильное участие в восстановлении святынь. Общими усилиями мы сможем сохранить историко-культурное наследие Русского Севера и укрепить духовные традиции», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, за десять лет на Вологодчине число православных храмов выросло в три раза.