Москва, , 14:25 — REGNUM Российский Центробанк ограничил возможность денежных переводов за рубеж для нерезидентов — граждан стран, объявивших о санкциях против России. Для стран, не вводивших санкции, переводы ограничены $5 тыс. в месяц, сообщает 2 марта РБК со ссылкой на письмо регулятора.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Отмечается, что соответствующие распоряжения Банк России разослал кредитным организациям 1 марта. Подлинность документа изданию подтвердили два источника на платёжном рынке.

С 1 по 31 марта 2022 года физическим и юридическим лицам из 43 стран, включая США, Великобританию и Германию, «запрещено отправлять деньги с банковских счетов на счета, открытые за рубежом, а также проводить трансграничные переводы денежных средств без открытия банковских счетов, которые обычно проводят системы переводов», говорится в публикации.

Нерезидентам из других стран нельзя переводить за рубеж больше $5 тыс. в месяц, пользуясь системами денежных переводов без открытия банковского счёта.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне антироссийских санкций, связанных с проведением военной спецоперации на Украине, Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка.

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