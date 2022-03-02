Железногорск, Красноярский край, , 14:16 — REGNUM «Нетипичный случай мошенничества» расследуют полицейские в Красноярском крае.

Телефонный мошенник

Как сообщили ИА REGNUM 2 марта в ГУ МВД по региону, в городе Железногорске в полицию обратилась 38-летняя женщина. Она рассказала, что вечером получила через социальную сеть сообщение с аккаунта её сына с просьбой занять денег на час. Через личный кабинет банка женщина перевела 3,5 тысячи рубле на номер чужого счёта, указанного в сообщении.

После того, как женщине пришло ещё одно сообщение с просьбой занять денег, у неё появились вопросы к сыну. Он находился дома, играл в компьютерную игру в соседней комнате.

Женщина спросила сына, для чего ему понадобились деньги. Он удивился и заявил, что в этот день вообще не заходил в соцсети. Потерпевшая поняла, что аккаунт её ребёнка взломали, а деньги она перевела мошенникам. После этого она обратилась в полицию.

Выяснилось, что с аккаунта молодого человека просьбы о финансовой помощи пришли ещё десяти его знакомым, но жертвой мошенников стали лишь его мать.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 159.3 («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области возбуждено уголовное дело по факту хищения денег у местного жителя 1954 года рождения.

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