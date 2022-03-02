Москва, , 14:47 — REGNUM Полное отсутствие новых автомобилей России не грозит. Об этом 2 марта заявил основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Авторынок Winavto.ru

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«Что касается новых автомобилей. Мы не превратимся в Кубу с отсутствием автомобилей», — сказал Мосеев.

По его словам, даже при самом худшем сценарии российский рынок займут китайские и корейские марки автомобилей.

«Это самый худший вариант, который может быть. Ничего странного, постепенно научимся жить. Но я думаю, что и до такого сценария не дойдем», — отметил эксперт.

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