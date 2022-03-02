Нальчик, , 14:14 — REGNUM Кабардино-Балкария отправила вторую партию гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированным в Ростовскую область. Жителями региона собрано еще 20 тонн гуманитарного груза — бутилированная вода, продуктовые наборы, предметы первой необходимости, в том числе для детей, сообщает пресс-служба главы региона.

Гуманитарная помощь беженцам из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

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«Эта фура вольётся в колонны, которые со всей страны стекаются туда, где подготовлены пункты временного размещения людей», — отметил вице-премьер правительства КБР Марат Хубиев.

Ранее в Ростов-на-Дону было отправлено 20 тонн гуманитарной помощи от Кабардино-Балкарии, которая была сформирована совместно с партией «Единая Россия».

Власти также сообщают о готовности принять 800 жителей ЛНР и ДНР, вынужденно покинувших места постоянного проживания.

Как сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России 2 марта, Единый центр гуманитарной помощи Ростовской области принял свыше 600 тонн гуманитарного груза для беженцев из Донбасса.

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