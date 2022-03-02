Рязань, , 14:21 — REGNUM В коммерческом подкупе обвиняют директора одного из колледжей Рязани и её супруга, преподавателя этого же учреждения, сообщили ИА REGNUM 2 марта в пресс-службе регионального УМВД. Преподаватели за вознаграждение выдавали дипломы без фактического обучения студентов.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, с января по декабрь 2021 года супруги получили от 18 граждан в возрасте от 20 до 48 лет в качестве коммерческого подкупа денежные средства в размере от 15 до 200 тысяч рублей в разных случаях на общую сумму 1,07 млн рублей. Колледж осуществляет обучение по юридическому направлению, деньги преподавателям предназначались за «сдачу» экзаменов и дипломных работ.

Оперативники установили студентов или их родственников из Рязанской и Московской области и Москвы, причастных к передаче денег, а также двух рязанок-посредников.

В региональном СК возбудили уголовные дела в отношении руководителя коллежа и её супруга, а также тех, кто передавал им деньги. Решается вопрос об избрании меры пресечения преподавателям.