Ярославль, 2 марта 2022, 14:18 — REGNUM Власти Ярославля не планируют возвращать в транспортную схему города маршрутные такси. Об этом заявил заместитель директора департамента дорожного хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский.
О том, что депутаты муниципалитета планируют рассмотреть возможность возврата «маршруток», написали ряд местных СМИ. Однако планирование работы городского общественного транспорта не относится к компетенции депутатов. Эти функции по закону лежат на исполнительной власти — мэрии.
В июле 2022 года стартует второй этап изменений в транспортную схему Ярославля.
Возвращать маршруты в формате нерегулируемого тарифа пока не планируется. При этом власти собираются вернуть маршрут №67, который будет курсировать от улицы Автозаводской до завода Машприбор. Временный договор с перевозчиком уже заключён.
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