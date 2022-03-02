Ярославль, 2 марта, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Власти Ярославля не планируют возвращать в транспортную схему города маршрутные такси. Об этом заявил заместитель директора департамента дорожного хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Общественный транспорт в Ярославле

О том, что депутаты муниципалитета планируют рассмотреть возможность возврата «маршруток», написали ряд местных СМИ. Однако планирование работы городского общественного транспорта не относится к компетенции депутатов. Эти функции по закону лежат на исполнительной власти — мэрии.

В июле 2022 года стартует второй этап изменений в транспортную схему Ярославля.

«По результатам анализа обращений перевозчиков, которые ранее осуществляли перевозку пассажиров на «маршрутных такси», им предложены варианты работы на городских маршрутах. С организациями, которые обладают необходимыми провозными возможностями, могут быть заключены временные договоры на оказание услуг по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах, работающих по регулируемым тарифам», — сообщил Сергей Волканевский.

Возвращать маршруты в формате нерегулируемого тарифа пока не планируется. При этом власти собираются вернуть маршрут №67, который будет курсировать от улицы Автозаводской до завода Машприбор. Временный договор с перевозчиком уже заключён.