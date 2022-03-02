Екатеринбург, 2 марта, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Свердловской области суточный показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией снизился на 71. За прошедшие сутки, 1 марта госпитализированы 482 человека. Тогда как днем ранее — 553. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Излечились от COVID-19 еще 1674 пациента. В общей сложности в регионе выздоровели 220 483 человека.

За 1 марта в области обнаружили 4868 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 за сутки скончались 15 человек. Это на один летальный исход больше, чем днем ранее. Общее число умерших от ковида в регионе достигло 10 301.